Об этом Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, подчеркнув, как относится к тому, что его сыновья должны были бы служить. Отметим, что по словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в Украине ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч личного состава.

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Где находятся сыновья Садового?

На фоне мобилизационных процессов в Украине в социальных сетях время от времени обсуждается вопрос, где находятся сыновья городского головы Львова.

Садовый объяснил, что младший его сын, Антоний, учится в школе. Средний, Иосиф, – в профтехучилище.

Сейчас есть такое модное слово "инсталлятор". Это так называется сантехник. Ему захотелось после окончания девяти классов получить рабочую специальность,

– отметил мэр Львова.

Старшие сыновья – Иван, Тадей и Михаил – получают образование, по его словам, не во Львове.

Однако если придет время, все вернутся, поскольку у нас в армию надо в 25 лет. Поэтому никто не будет прятаться. Если человек является гражданином Украины, то он должен служить. Просто почему-то считают, что все мои дети еще со школы должны служить в армии,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Он добавил, что считает обязанностью родителей дать детям образование, которое потом будет их кормить. По мнению городского головы, детям не надо давать деньги – они должны сначала получить образование, и именно в этом родители должны им помочь.

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Также Андрей Садовый рассказал, в каком состоянии находятся укрытия во Львове. По его словам, сейчас в городе нет проблем с тем, чтобы спрятаться от вражеской атаки. Состояние укрытий в целом – достаточно неплохое. Единственная проблема, как отметил мэр Львова, заключается в том, что порой люди забывают, что все они должны быть открыты. Поэтому было принято решение, что все укрытия в городе должны быть открыты всегда.