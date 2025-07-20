Про це Андрій Садовий розповів 24 Каналу, підкресливши, як ставиться до того, що його сини мали б служити. Зазначимо, що за словами народного депутата, секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в Україні щомісяця мобілізують близько 30 тисяч особового складу.

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Де перебувають сини Садового?

На тлі мобілізаційних процесів в Україні в соціальних мережах час від часу обговорюється питання, де перебувають сини міського голови Львова.

Садовий пояснив, що менший його син, Антоній, вчиться в школі. Середній, Йосип, – у профтехучилищі.

Зараз є таке модне слово "інсталятор". Це так називається сантехнік. Йому захотілося після закінчення дев'яти класів здобути робочу спеціальність,

– зазначив мер Львова.

Старші сини – Іван, Тадей та Михайло – здобувають освіту, за його словами, не у Львові.

Проте якщо прийде час, всі повернуться, оскільки у нас до війська треба у 25 років. Тому ніхто не буде ховатися. Якщо людина є громадянином України, то вона має служити. Просто чомусь вважають, що всі мої діти ще зі школи мають служити у війську,

– підкреслив Андрій Садовий.

Він додав, що вважає обов'язком батьків дати дітям освіту, яка потім буде їх годувати. На думку міського голови, дітям не треба давати гроші – вони мають спочатку здобути освіту, і саме в цьому батьки повинні їм допомогти.

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Також Андрій Садовий розповів, у якому стані перебувають укриття у Львові. За його словами, зараз у місті немає проблем з тим, щоб сховатися від ворожої атаки. Стан укриттів у цілому – досить непоганий. Єдина проблема, як зазначив мер Львова, полягає в тому, що деколи люди забувають, що всі вони мають бути відкриті. Тому було ухвалене рішення, що всі укриття у місті мають бути відкриті завжди.