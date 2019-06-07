Садовый объяснил, что думает о связи Зеленского с Коломойским

Первые решения президента и кандидаты в Верховную Раду от партии "Слуги народа" покажут, существует ли связь между олигархом Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказал городской голова Львова Андрей Садовый в программе "Политическая анатомия".

Читайте также: Финансирует ли Коломойский "Слугу народа": у Зеленского дали ответ

"Это (связь Коломойского и Зеленского, – 24 канал) сразу выплывет на поверхность, это невозможно скрыть", – пояснил Садовый.

Я думаю, что Зеленский будет 100 раз думать, что ему важнее – Коломойский или его собственная репутация. Если он действительно хочет прийти на одну каденцию и сделать доброе дело для страны, то я думаю для Коломойского будут проблемные дни,

– сказал политик.

Эксперт Александр Солонтай сказал, что называть марионеткой Зеленского некорректно, но говорить то, что Коломойского возле него нет и он за ним не стоит, тоже нельзя.

Что известно о связи Зеленского с Коломойским? Владимиру Зеленскому часто приписывают влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждает, мол, их связывают только общие бизнес-интересы по "1+1".



В команде будущего президента Украины уверяют, что олигарх не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Смотрите полный выпуск программы "Политическая анатомия":