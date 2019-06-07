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      Садовый объяснил, что думает о связи Зеленского с Коломойским

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      Городской голова Львова Андрей Садовый
      Городской голова Львова Андрей Садовый / 24 канал

      Первые решения президента и кандидаты в Верховную Раду от партии "Слуги народа" покажут, существует ли связь между олигархом Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским.

      Такое мнение высказал городской голова Львова Андрей Садовый в программе "Политическая анатомия".

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      "Это (связь Коломойского и Зеленского, – 24 канал) сразу выплывет на поверхность, это невозможно скрыть", – пояснил Садовый.

      Я думаю, что Зеленский будет 100 раз думать, что ему важнее – Коломойский или его собственная репутация. Если он действительно хочет прийти на одну каденцию и сделать доброе дело для страны, то я думаю для Коломойского будут проблемные дни,
      – сказал политик.

      Эксперт Александр Солонтай сказал, что называть марионеткой Зеленского некорректно, но говорить то, что Коломойского возле него нет и он за ним не стоит, тоже нельзя.

      Что известно о связи Зеленского с Коломойским? Владимиру Зеленскому часто приписывают влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждает, мол, их связывают только общие бизнес-интересы по "1+1".

      В команде будущего президента Украины уверяют, что олигарх не имеет рычагов влияния на Зеленского. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

      Смотрите полный выпуск программы "Политическая анатомия":

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Садовой Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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