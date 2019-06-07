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      Садовий пояснив, що думає про зв'язок Зеленського з Коломойським

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      Міський голова Льова Андрій Садовий
      Міський голова Льова Андрій Садовий / 24 канал

      Перші рішення президента та кандидати до Верховної Ради від партії "Слуги народу" покажуть, чи існує зв'язок між олігархом Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським.

      Таку думку висловив міський голова Льова Андрій Садовий в програмі "Політична анатомія".

      Читайте також: Чи фінансує Коломойський "Слугу народу": у Зеленського дали відповідь

      "Це (зв'язок Коломойського та Зеленського, – 24 канал) зразу випливе на поверхню, це неможливо приховати", – пояснив Садовий.

      Я думаю, що Зеленський буде 100 разів думати, що йому важливіше – Коломойський чи його власна репутація. Якщо він дійсно хоче прийти на одну каденцію і зробити добру справу для країни, то я думаю для Коломойського будуть проблемні дні,
      – сказав політик.

      Експерт Олександр Солонтай сказав, що називати маріонеткою Зеленського є некоректно, але говорити те, що Коломойського біля нього немає і він за ним не стоїть теж не можна.

      Дивіться повний випуск програми "Політична анатомія":

      Що відомо про зв'язок Зеленського з Коломойським?Володимиру Зеленському часто приписують вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконує, мовляв, їх пов'язують лише спільні бізнес-інтереси щодо "1+1".

      У команді майбутнього президента України запевняють, що олігарх не має важелів впливу на Зеленського. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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