Садовый отреагировал на заявление Тимошенко о готовности сотрудничать с партией "Самопомич"

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый считает, что заявление лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко об открытости к сотрудничеству является политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.

Об этом мэр Львова написал в своем Facebook.

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Заявление Тимошенко – обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост – во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца,

– отметил Садовый.

Кроме того, львовский мэр подчеркнул, что никакой искренности в заявлении лидера "Баткивщины" нет.

"Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем", – добавил Садовый.

Напомним, Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.

2 ноября Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику.