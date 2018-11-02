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      Садовый отреагировал на заявление Тимошенко о готовности сотрудничать с партией "Самопомич"

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      Садовий прокоментував заяву Садовый отреагировал на заявление Тимошенко о готовности сотрудничать с "Самопомичью"Тимошенко про готовність співпрацювати з "Самопоміччю"
      Садовий прокоментував заяву Садовый отреагировал на заявление Тимошенко о готовности сотрудничать с "Самопомичью"Тимошенко про готовність співпрацювати з "Самопоміччю" / Фото из открытых источников

      Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый считает, что заявление лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко об открытости к сотрудничеству является политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.

      Об этом мэр Львова написал в своем Facebook.

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      Заявление Тимошенко – обычная технология, направленная на то, чтобы завоевать симпатии львовян. Ход мыслей Юлии Владимировны прост – во Львове надо говорить хорошие слова о мэре Садовом, за которого голосуют львовяне, и Вакарчуке, которого любят как общественного деятеля и певца,
      – отметил Садовый.

      Кроме того, львовский мэр подчеркнул, что никакой искренности в заявлении лидера "Баткивщины" нет.

      "Госпожа Тимошенко, на самом деле все просто. Люди хотят настоящих изменений, а не возвращения старых схем", – добавил Садовый.

      Напомним, Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.

      2 ноября Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с партией "Самопомич", Анатолием Гриценко и Святославом Вакарчуком, если он пойдет в политику.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук ВО Батьківщина Самопомич Юлия Тимошенко Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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