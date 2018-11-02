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      Садовий відреагував на заяву Тимошенко про готовність співпрацювати з "Самопоміччю"

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      Садовий прокоментував заяву Тимошенко про готовність співпрацювати з "Самопоміччю"
      Садовий прокоментував заяву Тимошенко про готовність співпрацювати з "Самопоміччю" / Фото з відкритих джерел

      Мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий вважає, що заява лідерки партії ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко про відкритість до співпраці є політтехнологією, що спрямована на завоювання симпатій львів'ян.

      Про це міський голова Львова написав у своєму Facebook.

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      Заява Тимошенко – звичайна технологія, спрямована на те, аби здобути симпатії львів'ян. Хід думок Юлії Володимирівни простий – у Львові треба говорити хороші слова про мера Садового, за якого голосують львів'яни, і Вакарчука, якого люблять як громадського діяча і співака,
      – зазначив Садовий.

      Окрім того, львівський мер підкреслив, що жодної щирості у заяві лідерки "Батьківщини" немає. 

      "Пані Тимошенко, насправді все просто. Люди хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем", – додав Садовий.

      Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.

      2 листопада Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", Анатолієм Гриценком та Святославом Вакарчуком, якщо він піде у політику.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Самопоміч ВО Батьківщина Святослав Вакарчук Андрій Садовий Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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