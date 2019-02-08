15:42
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кривое зеркало Путина. Медведев взялся за таблицу Менделеева
      Вєсті Кремля
      22:01, 7 февраля
      Вести.UA: Что же сказала Луценко. Конфета для Януковича
      Вєсті.UA
      19:45, 7 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Садовый рассказал, кого бы назначил на ключевые должности в Украине

      62 Читати новину українською
      Садовый рассказал, кого бы назначил на ключевые должности в Украине
      Садовый рассказал, кого бы назначил на ключевые должности в Украине / 24 канал

      Кандидат в президенты, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал, кто в случае его победы на выборах может возглавить ключевые должности в Кабинете министров, Генпрокуратуре и Нацбанке.

      На должность генпрокурора Садовый предлагает кандидатуру вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, заявил политик в эфире "Радио НВ".

      Читайте также: Кто такой Андрей Садовый: биография кандидата в президенты

      Министром обороны должен стать народный депутат Тарас Пастух, поскольку принимал участие в антитеррористической операции и "знает, что такое война, не из книг".

      Председателем Национального банка политик предложил действующего председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.

      "Если говорить о руководителе СБУ и министре иностранных дел, люди, которые будут назначены на эти должности, сегодня работают за границей, и я бы не хотел озвучивать их фамилии, так как это может создать им, начиная с завтрашнего дня, очень большие проблемы", – сказал Садовый.

      7 февраля Андрей Садовый вместе с другими кандидатами в президенты Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Александром Шевченко, Виктором Бондарем и Владимиром Зеленским подписали Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций. Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов по удержанию от фальсификации результатов выборов.

      Андрей Садовый идет в президенты: смотрите видео с ключевыми цитатами политика

      Как будут проходить выборы президента Украины?
      8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      99525
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Самопомич ГПУ Оксана Сыроид Міністерство оборони України Пастух Тарас Тимофеевич НБУ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сегодня , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 681
      Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      сегодня , 12:00 Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ
      Дмитро Снєгирьов 2157
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:39 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 885
      "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      сегодня , 09:40 "Круты 1918": сюжет и трейлер исторического фильма
      285
      Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      сегодня , 08:41 Если бы не было Украины, ее надо было бы придумать
      Блог Соцмережі 1314
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На праздники дополнительные поезда пустят в Карпаты и Крым
       5 декабря 2011 , 11:54 2
      Выборы в Затоке под угрозой срыва
       25 октября 2015 , 10:54
      Бюрократия победила: Илон Маск подписал соглашение со следствием
       1 октября 2018 , 13:15
      Реал может отправить Лунина в команду, которую ненавидят в Украине
       14 ноября 2018 , 18:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук