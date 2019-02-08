Садовый рассказал, кого бы назначил на ключевые должности в Украине

Кандидат в президенты, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый рассказал, кто в случае его победы на выборах может возглавить ключевые должности в Кабинете министров, Генпрокуратуре и Нацбанке.

На должность генпрокурора Садовый предлагает кандидатуру вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, заявил политик в эфире "Радио НВ".

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Министром обороны должен стать народный депутат Тарас Пастух, поскольку принимал участие в антитеррористической операции и "знает, что такое война, не из книг".

Председателем Национального банка политик предложил действующего председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимира Лавренчука.

"Если говорить о руководителе СБУ и министре иностранных дел, люди, которые будут назначены на эти должности, сегодня работают за границей, и я бы не хотел озвучивать их фамилии, так как это может создать им, начиная с завтрашнего дня, очень большие проблемы", – сказал Садовый.

7 февраля Андрей Садовый вместе с другими кандидатами в президенты Юлией Тимошенко, Анатолием Гриценко, Александром Шевченко, Виктором Бондарем и Владимиром Зеленским подписали Меморандум за честные выборы и о совместном противодействии фальсификациям на призыв общественных организаций. Этот документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов по удержанию от фальсификации результатов выборов.

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Как будут проходить выборы президента Украины?

8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.