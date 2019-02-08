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      Садовий розповів, кого б призначив на ключові посади в Україні

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      Садовий розповів, кого б призначив на ключові посади в Україні
      Садовий розповів, кого б призначив на ключові посади в Україні / 24 канал

      Кандидат у президенти, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий розповів, хто у разі його перемоги на виборах може очолити ключові посади в Кабінеті міністрів, Генпрокуратурі і Нацбанку.

      На посаду генпрокурора Садовий пропонує кандидатуру віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, заявив політик в ефірі "Радіо НВ".

      Читайте також: Хто такий Андрій Садовий: біографія кандидата в президенти

      Міністром оборони мав би стати народний депутат Тарас Пастух, оскільки брав участь в Антитерористичної операції і "знає, що таке війна, не з книжок".

      Головою Національного банку політик запропонував чинного голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука.

      "Якщо говорити про керівника СБУ і міністра закордонних справ, люди, які будуть призначені на ці посади, сьогодні працюють за кордоном, і я б не хотів озвучувати їхні прізвища, тому що це може створити їм, починаючи від завтра, дуже великі проблеми", – сказав Садовий.

      7 лютого Андрій Садовий разом з іншими кандидатами у президенти Юлією Тимошенко, Анатолієм Гриценком, Олександром Шевченком, Віктором Бондарем та Володимиром Зеленським підписали Меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій. Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.

      Андрій Садовий іде у президенти: дивіться відео з ключовими цитатами політика

      Як відбуватимуться вибори президента України? 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів у президенти. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Самопоміч ГПУ Оксана Сироїд Міністерство оборони України Пастух Тарас Тимофійович НБУ
      Джерело: 24 Канал
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