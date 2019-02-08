Садовий розповів, кого б призначив на ключові посади в Україні

Кандидат у президенти, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий розповів, хто у разі його перемоги на виборах може очолити ключові посади в Кабінеті міністрів, Генпрокуратурі і Нацбанку.

На посаду генпрокурора Садовий пропонує кандидатуру віце-спікера Верховної Ради Оксани Сироїд, заявив політик в ефірі "Радіо НВ".

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Міністром оборони мав би стати народний депутат Тарас Пастух, оскільки брав участь в Антитерористичної операції і "знає, що таке війна, не з книжок".

Головою Національного банку політик запропонував чинного голову правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука.

"Якщо говорити про керівника СБУ і міністра закордонних справ, люди, які будуть призначені на ці посади, сьогодні працюють за кордоном, і я б не хотів озвучувати їхні прізвища, тому що це може створити їм, починаючи від завтра, дуже великі проблеми", – сказав Садовий.

7 лютого Андрій Садовий разом з іншими кандидатами у президенти Юлією Тимошенко, Анатолієм Гриценком, Олександром Шевченком, Віктором Бондарем та Володимиром Зеленським підписали Меморандум за чесні вибори і про спільну протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій. Цей документ містить низку зобов'язань з боку кандидатів щодо утримання від фальсифікації результатів виборів.

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Як відбуватимуться вибори президента України? 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів у президенти. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.