"Сафари на украинцев": оккупанты, играя, убили двух жителей Киевщины

Во время захвата села Вабля Бучанского района захватчики ехали по улицам на бронетехнике и хаотично обстреливали мирные дома и автомобили. В результате "охоты" в одном из дворов погибли женщина и ее сын.

Циническое убийство в Киевской области раскрывает суть "русского мера" и цель, с которой "освободители" пришли на нашу землю.

К теме В Киевской области местный житель ликвидировал из собственного оружия 12 оккупантов и "снес" экипаж на броне

"Сафари на украинцев", как называют рашисты войну, произошло во время оккупации Вабли. По информации свидетелей, которых опросили следователи Национальной полиции Украины, солдаты России ехали по селу на технике и немотивированно стреляли в разные стороны. После одного из таких выстрелов на собственном дворе погибли женщина (1970 г.р.) и ее сын (1999 г.р.).



Село Вабля. Следственные действия и эксгумация / Фото 24 канала

Глава семьи в этот момент находился за домом, поэтому выжил после ранения, – рассказал детали заместитель начальника управления полиции – начальник следственного отдела Бучанского управления полиции Анатолий Котяш. – После выздоровления мужчина пошел служить в Вооруженные силы Украины. Его жену и сына похоронил на огороде сосед.

После освобождения села правоохранители провели эксгумацию тел погибших и отправили на экспертизу. Относительно преступных действий военных России открыто уголовное производство.

Совпадение? "Москва" утонула в 110-ю годовщину "Титаника": смотрите видео