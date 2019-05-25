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      Сахар за голос: на Луганщине и Винниччине массово подкупают избирателей – фото

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      Люди продавали свой голос за пакет сахара на Луганщине
      Люди продавали свой голос за пакет сахара на Луганщине / informator.media

      24 мая официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду. За первые сутки избирательного процесса полиция уже открыла два уголовных производства по фактам подкупа избирателей.

      В общем за первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, сообщили в полиции.

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      Сообщения о нарушениях поступили в дежурные части полиции в Винницкой и Луганской областях.

      В Луганской области на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины.

      По данным местного издания "Первая полоса", сахар раздавали в обмен на паспортные данные и номера телефонов во всех городах и районах Луганской области. На 5-килограммовых пакетах сахара были написаны имена кандидатов от "Команды Шахова" и "Нашего края". В разных округах – свой кандидат.

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      Такой сахар раздавали на Луганщине в обмен на паспортные данные и номера телефонов//Фото: informator.media

      Следователи уже открыли уголовные производства за подкуп избирателей.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – за Жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Винница Новости Луганска Полиция Криминальные новости Парламентские выборы 2019
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