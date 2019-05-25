16:02
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Цукор за голос: на Луганщині та Вінниччині масово підкуповують виборців – фото

      1062 Читать новость на русском
      Люди продавали свій голос за пакет цукру на Луганщині
      Люди продавали свій голос за пакет цукру на Луганщині / informator.media

      24 травня офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду. За першу добу виборчого процесу поліція уже відкрила два кримінальні провадження за фактами підкупу виборців.

      Загалом за першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, повідомили у поліції.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: коли і як можна змінити місце голосування

      Повідомлення про порушення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях.

      У Луганській області на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

      За даними місцевого видання "Перша смуга", цукор роздавали в обмін на паспортні дані і номери телефонів у всіх містах і районах Луганської області. На 5-кілограмових пакетах цукру були написані імена кандидатів від "Команди Шахова" і "Нашого краю". У різних округах – свій кандидат.

      підкуп виборців луганськ цукор голос
      Такий цукор роздавали на Луганщині в обмін на паспортні дані і номери телефонів//Фото: informator.media

      Слідчі уже відкрили кримінальні провадження за підкуп виборців.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      дострокові вибори до Верховної Ради
      Які партії проходять у Раду: інфографіка

      blog_ava
      Прапор РФ буде в Києві, – різка реакція волонтера на рефендум про мир з Росією
      сьогодні
      3687
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Кримінальні новини Поліція Новини Луганська Вінниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сьогодні , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 1
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 310
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2532
      України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      24 травня , 23:53 України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      1849
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 3332
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук