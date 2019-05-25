Цукор за голос: на Луганщині та Вінниччині масово підкуповують виборців – фото

24 травня офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів народних депутатів у Верховну Раду. За першу добу виборчого процесу поліція уже відкрила два кримінальні провадження за фактами підкупу виборців.

Загалом за першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, повідомили у поліції.

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Повідомлення про порушення надійшли до чергових частин поліції у Вінницькій та Луганській областях.

У Луганській області на вулицях міст Сєверодонецька та Лисичанська громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

За даними місцевого видання "Перша смуга", цукор роздавали в обмін на паспортні дані і номери телефонів у всіх містах і районах Луганської області. На 5-кілограмових пакетах цукру були написані імена кандидатів від "Команди Шахова" і "Нашого краю". У різних округах – свій кандидат.



Такий цукор роздавали на Луганщині в обмін на паспортні дані і номери телефонів//Фото: informator.media

Слідчі уже відкрили кримінальні провадження за підкуп виборців.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії проходять у Раду: інфографіка