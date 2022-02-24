Сайт ГСЧС не работает из-за кибератаки

Сайт ГСЧС в четверг, 24 февраля, не работает из-за кибератаки. Оперативную информацию спасатели сейчас будут публиковать в соцсетях.

О кибератаке пресс-служба ГСЧС сообщила около 7:30. За несколько часов до того Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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В связи с киберугрозой, официальный сайт ГСЧС временно отключен. Всю оперативную информацию будут публиковать на официальных страницах ведомства в фейсбук,

– говорится в сообщении.

Перейти на страницу ГСЧС в фейсбуке можно по ссылке.

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