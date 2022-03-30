На сайт Киевской ОВА устроили массированную кибератаку
30 марта 2022 , 17:52Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Сегодня, 30 марта, на официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляют массированную кибератаку.
Специалисты пытаются защитить сайт и производят все необходимые процедуры. Людей предупредили, что на сайте возможны перебои.
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Если сайт не открывается, используйте официальные каналы коммуникации Киевской областной военной администрации в сетях Facebook и Telegram.
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