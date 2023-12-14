Об этом сообщают пользователи в российских соцсетях, а также ряд российских телеграм-каналов. В настоящее время сайт российского президента работает с перебоями.
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Россияне жалуются на "хакерскую атаку"
Пользователи заявляют, что сайт Кремля начал плохо работать перед большой пресс-конференцией Путина. Россияне сетуют, что сайт вообще не грузится или открывается через раз. Больше проблем у россиян возникает при открытии компьютерной версии сайта, а вот со смартфонов сайт якобы работает, но также с перебоями.
Ряд пропагандистских телеграм-каналов заявил, что сайт российского президента якобы атаковали хакеры. Впрочем, официальные ведомства никак не комментируют ситуацию и сбои в работе.
Россияне жалуются на хакерскую атаку на сайт Кремля / Скриншот из сети
Путин выдал ряд циничных заявлений на "прямой линии"
- Российский президент традиционно заявил, что цели так называемой "спецоперации" не изменились и Россия требует "денацификации", "демилитаризации" и нейтрального статуса Украины. Кроме того, Путин заявил, что украинцы и россияне - "братские народы", поэтому в Украине проходит "гражданская война".
- Путин также рассказал, что в "зоне проведения спецоперации" участвуют около 617 тысяч россиян. Кроме того, он уточнил, что якобы в рамках частичной мобилизации в ряды армии призвали 300 тысяч оккупантов.
- Также на пресс-конференции Путин традиционно обвинял во всех проблемах США и страны Европы, а Россию – традиционно выставлял в роли так называемой "жертвы". Российскую агрессию он оправдывал тем, что к таким действиям привели решение других стран.