Про це повідомляють користувачі у російських соцмережах, а також низка російських телеграм-каналів. Нині сайт російського президента працює з перебоями.

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Росіяни бідкаються на "хакерську атаку"

Користувачі заявляють, що сайт Кремля почав погано працювати перед великою пресконференцією Путіна. Росіяни бідкаються, що сайт взагалі не вантажиться або відкривається через раз. Найбільше проблем у росіян виникає при відкритті комп'ютерної версії сайту, а ось зі смартфонів сайт нібито працює, але також з перебоями.

Низка пропагандистських телеграм-каналів заявила, що сайт російського президента буцімто атакували хакери. Втім офіційні відомства ніяк не коментують ситуацію та збої в роботі.



Росіяни бідкаються на хакерську атаку на сайт Кремля / Скриншот з мережі

Путін видав низку цинічних заяв на "прямій лінії"