Сайт Минобороны "упал": в ведомстве объяснили причины
15 февраля 2022 , 19:11Читати новину українською
Источник:фейсбук-страница Минобороны
В украинском Министерстве обороны прокомментировали проблемы с доступом к их сайту. Вероятно, сбой вызвала массовая DDoS-атака.
В оборонном ведомстве объяснили, что произошло вечером 15 февраля.
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Проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала Министерства обороны Украины.
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