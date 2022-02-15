Сайт Минобороны "упал": в ведомстве объяснили причины

В украинском Министерстве обороны прокомментировали проблемы с доступом к их сайту. Вероятно, сбой вызвала массовая DDoS-атака.

В оборонном ведомстве объяснили, что произошло вечером 15 февраля.

Читайте также Как и для чего всем нам нужно сохранять спокойствие перед "вторжением": несколько советов

Проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала Министерства обороны Украины.

Новость дополняется….