Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано
Источник:24 канал
Вечером 6 июля перестал работать сайт Офиса Президента. На Банковой временную неисправность объясняют технической проблемой.
Сайт Офиса Президента пока недоступен. Страница ресурса не загружается.
Предыдущий инцидент Сайт президента длительное время не работал: фото
Проблемы с сайтом ОП
Неисправность сайта Офиса Президента привела вечером 6 июля к его падению. При попытке загрузить страницу браузер сообщает о том, что нет связи с сайтом.
Собеседник в ОП рассказал "РБК-Украина", что такую ситуацию вызвала техническая проблема.
Пока у Зеленского не могут сказать, связана ли эта проблема с хакерской атакой. Однако специалисты пытаются ликвидировать эту неисправность.
В то же время в департаменте киберполиции заявили, что информации об атаках на сайт Офиса Президента не получали. Там предположили, что на ресурсе могут идти плановые технические работы.
Сайт Офиса Президента не работает / СкриншотСправка! Офис Президента Владимир Зеленский основал вскоре после избрания на пост президента в 2019 году. Тогда ликвидировали Администрацию Президента. Обеспечение деятельности ОП осуществляет Государственное управление делами.
Проблемы со сайтами госструктур Украины: что известно
- Официальный сайт Службы безопасности Украину временно не работал 18 февраля 2021. Ситуацию связывали с мощной DDOS-атакой на фоне решений по защите национальных интересов. Тогда о подозрении объявили пропагандисту Анатолию Шарию.
- В конце марта в течение нескольких суток были сбои в работе сайта Конституционного Суда. Это случилось после указов в отношении главы КСУ Александра Тупицкого и другого судьи Александра Касминина.