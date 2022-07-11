Сайт СБУ недоступен: на него могли совершить атаку

Сайт Службы безопасности Украины вечером 11 июля перестал работать. Причиной тому могла стать хакерская атака.

Пропагандистские СМИ в россии уже распространяют скриншоты с переставшего работать сайта СБУ, который говорят, что их опубликовали хакеры.

Важно Хакеры атаковали госорганы и рассылают украинцам письма со взломанных ящиков

Сайт СБУ не работает

По состоянию на 21.00 11 июля сайт СБУ не работает. Ведомство пока никак не комментирует причины сбоя в работе.

Вот что видят пользователи при попытке зайти на сайт СБУ / Скриншот

Однако пропагандисты в спешке распространяют новость о том, что сайт Службы безопасности Украины не работает. В своих сообщениях они упоминают хакерскую группу RaHDIt, которая якобы "слила данные" сотрудников СБУ. Конкретно об их причастности к тому, что сайт не работает, российские СМИ не говорят.

Хакерские атаки на украинские сайты

Хакерские атаки в этом году стали еще одним из инструментов, которые используют россия против Украины. Одной из самых массовых стала кибератака на правительственные сайты 14 января 2022 года. Однако после этого случая хакерские атаки продолжились. От действий злоумышленников происходили сбои в работе сайтов органов власти, силовых структур, банков и даже СМИ. Например, 23 февраля сайт 24 канала подвергся Ddos-атаки.

После начала полномасштабного вторжения хакерские атаки остались одним из инструментов агрессора. К примеру, 13 мая россияне атаковали сайт Львовского городского совета. Мэр города Андрей Садовый назвал ее самой мощной за все годы независимости Украины.

CERT-UA 11 июля предупредила украинцев, что хакеры атаковали государственные органы Украины и из сломанных ящиков рассылают письма с опасным содержимым. Важно то, что все такие письма имеют одну тему – "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина". Внутри электронного сообщения прикреплен файл под названием "Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022 года" с расширением XLS.

Интересно – выпуск "Фактор безопасности" о самых громких хакерских атаках в истории Украины: смотрите видео