Об этом сообщили представители сайта. Они отметили, что доступ восстановили только в 13:00.

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В то же время работа по противодействию последствиям кибератаки продолжается.

Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу,

– подчеркнули представители сайта.

Что известно о сайте Ukraine.ua

Официальный сайт Украины Ukraine.ua запустили 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине – креативной, динамичной, инновационной, стране многообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего.

Сегодня сайт Ukraine.ua говорит на семи иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и иврите. Это помогает представить современную Украину миллиардам людей по всему миру.

Кибератака на Украину: главное

Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работу ряда правительственных сайтов временно остановили.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечки данных, в частности персональных, не произошло. Приложение "Дия" работает стабильно. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайтов.

Добавим, что СБУ уже расследует причастность российских спецслужб к масштабной кибератаке на сайты украинских госорганов. Полиция начала уголовное производство.

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