Сайт Государственного реестра избирателей "упал": украинцы не могут найти себя в списках

В день президентских выборов в Украине перестал работать сайт Государственного реестра избирателей. Сначала страница долго загружается, а потом показывает ошибку.

Проблему фиксируют от полудня 31 марта. Следовательно, украинцы не могут проверить, есть ли они в списках избирателей, а также уточнить место расположение участков.

Читайте также: На Черниговщине неизвестный попытался поджечь избирательный участок

Вероятнее всего, сайт перестал работать из-за чрезмерного количества запросов от избирателей или же – DDos-атаки.





Такая информация появляется при переходе на сайт Госреестра избирателей

Добавим, что сайт Госреестра находится в распоряжении Центризбиркома.

Отметим, что 31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, в 8 часов утра открылись избирательные участки. Сегодня украинцы выбирают президента в первом туре.



Какие документы следует брать с собой на избирательный участок