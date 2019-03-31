Сайт Державного реєстру виборців "впав": українці не можуть знайти себе у списках

У день президентських виборів в Україні перестав працювати сайт Державного реєстру виборців. Спочатку сторінка довго завантажується, а потім – показує помилку.

Проблему фіксують від полудня 31 березня. Відтак, українці не можуть перевірити, чи є вони у списках виборців, а також уточнити місце розташування дільниць.

Читайте також: На Чернігівщині невідомий спробував підпалити виборчу дільницю

Найімовірніше, сайт перестав працювати через надмірну кількість запитів від виборців або ж – DDos-атаку.





Така інформація з'являється при переході на сайт Держреєстру виборців

Додамо, що сайт Держреєстру перебуває у розпорядженні Центрвиборчкому.

Зазначимо, що 31 березня по всій Україні, крім окупованих території Донбасу та Криму, о 8 годині ранку відкрились виборчі дільниці. Сьогодні українці обирають президента у першому турі.



Які документи слід брати з собою на виборчу дільницю