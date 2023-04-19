Черноморский флот уже не тот: Сальдо придумывает оправдание краж лодок у гражданских

Коллаборант и гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо решил оправдаться за конфискацию у гражданских их лодок. Предатель обещает все вернуть, а такое воровство объясняет необходимостью.

Заявление гауляйтера активно цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Очевидно, на этот раз к "жесту доброй воли" оккупанты подходят более основательно, чтобы не приходилось бежать на надувных лодках.

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оккупанты украли около 30 лодок

Владимир Сальдо заявил, что оккупанты украли у гражданских жителей временно оккупированной территории Херсонской области около 30 моторных лодок. Воровство коллаборант оправдывает тем, что "длится военное положение" и захватчики якобы имеют право конфисковывать у украинцев необходимые их вещи.

Предатель уверяет, что те, у кого украли лодки, вроде бы получат компенсацию, а похищенные суда якобы должны усиливать российскую армию. Но только вот стоит вспомнить, как россияне воровали лодки и на правобережье осенью прошлого года, чтобы было на чем бежать через Днепр. В ход шли и надувные суда и другие плавсредства. Поэтому будем надеяться, что этим "усилением" захватчики готовятся бежать.

России не поможет черноморский флот

Война России против Украины показала всю слабость так называемого черноморского флота оккупантов. Наши воины год назад уничтожили флагман флота крейсер "Москва" – 2 ракеты "Нептун" превратили его в подводный корабль. Кроме того, после взрывов в местах базирования кораблей, например в бухте в Севастополе, оккупанты боятся удерживать корабли на постоянном городе базирования.

Поэтому теперь черноморский флот можно считать только флотилией – без флагмана и без места базирования на флот это не очень подобно.