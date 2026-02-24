Салют к годовщине вторжения: в Ровно полиция разыскивает нарушителей

В Ровно неизвестные запускали салюты вечером 24 февраля. Правоохранители устанавливают причастных.

Об этом сообщила старший инспектор отдела коммуникации полиции в области Екатерина Пилипчук.

Что происходит в Ровно?

Полиции об инциденте сообщила местная жительница около 20:00 24 февраля.

Работники патрульной полиции и Ровенского райуправления полиции немедленно начали поиски нарушителей,

– отметила Екатерина Пилипчук.

Обратите внимание! В условиях военного положения на территории Украины запрещено использование пиротехнической техники, в частности салютов и фейерверков.

Старший инспектор отметила, что если кому-то что-то известно о нарушителях, они могут сообщить на спецлинию 102.

