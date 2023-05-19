Согласно законам Грузии, президент страны должна согласовывать все внешнеполитические шаги с кабмином. В администрации Зурабишвили подчеркнули, что она планирует переговоры с Урсулой фон дер Ляен и Шарлем Мишелем. Тема – выполнение рекомендаций ЕС по программе "Европейская перспектива Грузии".

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Что говорят в правительстве Грузии

В правительстве Грузии заявили, что Зурабишвили получит разрешение на выезд. То, что его до сих пор не выдали, называют "техническим вопросом". Детали, когда это произойдет, пока не озвучили.

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Восстановление авиасообщения Грузии и России возмутило неправительственные организации. Они опубликовали совместное заявление. Его поддержали более 100 организаций.

ЕС четко заявил, что он и его партнеры не разрешают полеты из России или в Россию, и это решение правительства Грузии вызывает обеспокоенность обязательствами Грузии по соблюдению постановлений ЕС во внешней политике, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении отметили, что правительство Грузии продолжает менять внешнеполитический курс страны. Это делают вопреки воле грузинского народа и конституции страны.

К слову, в Тбилиси уже начались протесты из-за первого рейса, прибывшего из Москвы.