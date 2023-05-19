Відповідно до законів Грузії, президентка країни має погоджувати усі зовнішньополітичні кроки з кабміном. В адміністрації Зурабішвілі наголосили, що вона планує переговори з Урсулою фон дер Ляєн та Шарлем Мішелем. Тема – виконання рекомендацій ЄС за програмою "Європейська перспектива Грузії".

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Що кажуть в уряді Грузії

В уряді Грузії заявили, що Зурабішвілі отримає дозвіл на виїзд. Затримання дозволу називають "технічним питанням". Деталей, коли це станеться, наразі не озвучили.

Владу Грузії звинуватили у саботажі

Відновлення авіасполучення Грузії та Росії обурило неурядові організації. Вони опублікували спільну заяву. Її підтримали понад 100 організацій.

ЄС чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польоти з Росії або до Росії, і це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії з дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці, як це передбачено в Угоді про асоціацію,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у заяві наголосили, що уряд Грузії продовжує змінювати зовнішньополітичний курс країни. Це роблять усупереч волі грузинського народу та конституції країни.

До слова, у Тбілісі вже почалися протести через перший рейс, який прибув з Москви.