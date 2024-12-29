"Я забираю с собой легитимность": Зурабишвили заявила, что покинет пост президента Грузии

В Тбилиси возле резиденции Орбелиани собрались граждане, к которым обратилась Саломе Зурабишвили. Также в 11:00 в стране началась церемония инаугурации Михеила Кавелашвили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа". Стоит отметить, что ранее Зурабишвили заявляла, что останется на посту, поскольку не признает результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и дальнейшее избрание Кавелашвили.

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Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам

Полномочия Саломе Зурабишвили официально заканчиваются 29 декабря после инаугурации Михеила Кавелашвили. Церемония началась в 11:00 в здании парламента Грузии.

Во время выступления перед гражданами Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец.

Я ухожу отсюда и забираю с собой легитимность,

– сказала она гражданам, собравшимся у резиденции Орбелиани.

По ее словам, инаугурация нового президента Михеила Кавелашвили – "пародия". Она добавила, что считает себя единственным легитимным органом страны и пообещала продолжить борьбу за освобождение Грузии от режима.

Стоит отметить, что Кавелашвили не признает также оппозиция и значительная часть международных партнеров страны. Стоит отметить, что Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

Грузины собрались возле резиденции Орбелиани: смотрите видео

Тем временем в здании парламента Грузии Михеил Кавелашвили принял присягу.

Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества,

– сказал он.

Церемония инаугурации Кавелашвили закончилась около 11:27 по местному времени.