Один из боеприпасов не разорвался: прокуратура рассказала о последствиях удара КАБами по Харькову

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам. В частности, под прицелом управляемых авиабомб врага была Харьковщина, в результате чего пострадали люди.

В понедельник, 10 июня, около 17:30 захватчики нанесли авиаудары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения обычаев войны.

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Бомбы врага ударили по Харькову

Как отмечают в Харьковской областной прокуратуре, пострадало всего 8 гражданских людей. Также ситуацию комментируют в Национальной полиции и пресс-службе ГСЧС.

Салтовский район. Зафиксировано одно попадание по территории гаражного кооператива. Повреждено не менее 70 гаражей, более 20 автомобилей. В результате обстрела пострадал 37-летний мужчина.

Зафиксировано одно попадание по территории гаражного кооператива. Повреждено не менее 70 гаражей, более 20 автомобилей. В результате обстрела пострадал 37-летний мужчина. Киевский район. Повреждены частные дома. По предварительной информации, взрывные травмы получили 7 человек. Одного из пострадавших, 75-летнего мужчину, достали из-под завалов разрушенного дома.

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Один из боеприпасов, попавший в частном секторе, не разорвался. Взрывотехники выехали на место происшествия, а жителей близлежащих домов оперативно эвакуировали.

По предварительной информации, для атак по Харькову враг применил четыре УМПБ Д-30. На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений,

– пишут в прокуратуре.

УМПБ Д-30СН, вдохновленный американским GBU-39 SDB, в отличие от своего прототипа, не демонстрирует точности, но значительно дешевле. Точные характеристики дальности бомбы неизвестны, но она, вероятно, может нанести удары в радиусе до 70 километров.

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Уголовное производство начато по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев ведения войны.

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Добавим, что 10 июня в полицию Харьковщины поступило сообщение, что около 17:20 российская армия нанесла удары управляемыми авиабомбами по поселку Черкасские Тишки. В результате обстрела были повреждены дома, а также вспыхнул пожар, который отправились ликвидировать подразделения ГСЧС.