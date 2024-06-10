У понеділок, 10 червня, близько 17:30 загарбники завдали авіаударів по Київському та Салтівському районах Харкова. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни.

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Бомби ворога вдарили по Харкову

Як зазначають у Харківській обласній прокуратурі, постраждало загалом 8 цивільних людей. Також ситуацію коментують в Національній поліції та пресслужбі ДСНС.

Салтівський район. Зафіксовано одне влучання по території гаражного кооперативу. Пошкоджено щонайменше 70 гаражів, понад 20 автомобілів. Внаслідок обстрілу постраждав 37-річний чоловік.

Зафіксовано одне влучання по території гаражного кооперативу. Пошкоджено щонайменше 70 гаражів, понад 20 автомобілів. Внаслідок обстрілу постраждав 37-річний чоловік. Київський район. Пошкоджені приватні будинки. За попередньою інформацією, вибухові травми здобули 7 людей. Одного з постраждалих, 75-річного чоловіка, дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

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Один з боєприпасів, що влучив у приватному секторі, не розірвався. Вибухотехніки виїхали на місце події, а жителів прилеглих будинків оперативно евакуювали.

За попередньою інформацією, для атак по Харкову ворог застосував чотири УМПБ Д-30. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів,

– пишуть у прокуратурі.

УМПБ Д-30СН, натхненний американським GBU-39 SDB, на відміну від свого прототипу, не демонструє точності, але є значно дешевшим. Точні характеристики дальності бомби невідомі, але вона, ймовірно, може завдати ударів у радіусі до 70 кілометрів.

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Зверніть увагу! Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв ведення війни.

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Додамо, що 10 червня до поліції Харківщини надійшло повідомлення про те, що близько 17:20 російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки, а також спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати підрозділи ДСНС.