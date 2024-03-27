Харківське небо було знову оглушене вибухами 27 березня. Російські сили застосували проти жителів міста УМПБ Д-30СН, що є модернізованою версією ФАБ-250. Ця бомба може планувати, коригуючи траєкторію і має власний двигун для збільшення дальності польоту.

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Що відомо про бомби УМПБ Д-30СН

За словами Сергія Болвінова, начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області, одна з бомб вразила навчальний заклад, інша пошкодила житлові будинки. Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 були поранені, серед яких четверо дітей.

Аналітики наголошують: це не перший випадок використання УМПБ Д-30СН по українських містах. Раніше окупанти застосовували відповідну зброю для удару по Мирнограду, що в Донецькій області.

Про цей виріб відомо, що він створений на основі ФАБ-250. Його не лише дооснастили модулем з крилами та рульовими поверхнями, що дозволяє бомбі планувати до цілі та коригувати свою траєкторію на основі даних з блоку навігації, а також додали двигун, який дозволяє збільшити дальність її використання навіть у порівнянні з УМПК,

– пишуть у Defence express.

УМПБ Д-30СН, натхненний американським GBU-39 SDB, на відміну від свого прототипу, не демонструє точності, але є значно дешевшим. Хоча точні характеристики дальності бомби невідомі, вона, ймовірно, перевищує від 50 до 70 кілометрів, які має УМПК.

Захист від таких боєприпасів – складне завдання. ЗРК Iron Dome міг би бути ефективним, але Україна так і не отримала його. Тому важливим є знищення носіїв бомб, для чого потрібні такі далекобійні системи ППО, як Patriot, та винищувачі F-16, що дозволять контролювати повітряний простір і нейтралізувати аеродроми ворога.

Зверніть увагу! На сьогодні захист Харкова, розташованого впритул до кордону з Росією, залишається проблематичним. Прискорення постачання винищувачів F-16 та засобів для ураження аеродромів ворога, зокрема авіабази "Балтимор" у Воронежі, є критично важливим для зміцнення обороноздатності України.

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