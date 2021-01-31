Президент России Владимир Путин почти одинаково реагирует на все скандалы вокруг него. К примеру, на отравление оппозиционера Алексея Навального говорил что-то вроде "хотели бы отравить, отравили бы", а ситуацию с дворцом – "хотели бы построить, построили бы".

Источник: "Обозреватель"

В общем реакция Путина – в стиле "сам дурак". Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

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Реакция Путина на скандалы: детали заявления Пономарева

Российский оппозиционный политик заметил, что, собственно, Путину нечего другого сказать.

"Понятно, что основная мобилизация в регионах происходила не вокруг фамилии Навальный, а вокруг этой роскоши, которая была показана людям", – подчеркнул он.

Пономарев добавил, что российскому президенту не все равно, какой будет реакция общества на скандалы. Поэтому и был комментарий его представителя Пескова относительно дворца.

"Потому что такое количество людей, которое вышло на улицу, и заставило этого человека это комментировать. Если бы не было такого количества людей, то комментария не было бы совсем", – отметил политик.

Правда, добавляет он, во всем остальном Песков как юрист формально прав. Потому что никаких четких доказательств того, что Путин этим владеет, нет.

Есть доказательства косвенные, связанные с тем, что там Охрана Федеральной службы охраны, бесполетная зона, какие-то близкие люди... Всех их объединяет лишь одна фигура – Владимира Путина. Но нигде нет его личной подписи, нигде нет его фамилии. Более того, нет ни одного свидетельства, что он в этом дворце хоть раз бывал,

– говорит он.

Обратите внимание В Фонде Навального ответили на отмазки Путина касательно дворца: повторил наше же мнение

Для чего Путину этот дворец

По словам Пономарева, этот домик у моря с самого начала строили на случай его отставки.

Известно из первых уст, из уст человека, которая принимала участие в строительстве этого дворца сначала, – это был не Навальный, это был Сергей Колесников, – что дворец начинали строить в 2005 – 2006 годах, и он был предназначенным под отставку Путина, как прогнозировали в 2008 году,

– рассказал он.

Но в конце концов, продолжает политик, отставка не состоялась. И больше Путину это ни для чего и не надо. Ведь у него есть своя резиденция в Бочаровом Ручье, от которой недалеко до Сочи. И это имение – тоже очень и очень роскошное.

"Поэтому этот дом имеет смысл, если он в 2024 году решит все-таки отойти от правления Россией. Что маловероятно", – констатировал Пономарев.

Кстати Миллиардер и друг Путина Ротенберг заявил, что дворец под Геленджиком принадлежит ему

Главное о путинском дворце

Фонд Навального опубликовал расследование, показал огромный дворец под Геленджиком, который, вероятно, принадлежит Путину. Расследование вышло 19 сентября.

Официальная площадь имения – 68 гектаров, но есть еще прилегающие 7 тысяч гектаров, которые принадлежат ФСБ.

Кроме дворца, на этой территории разместились собственные церковь, амфитеатр, вертолетная площадка, ледовый дворец и другие традиционные капризы постсоветских политиков.

и другие традиционные капризы постсоветских политиков. А само имение может похвастаться казино , кинотеатром, аквадискотекой , которая уже стала мемом, бассейном, несколькими спальнями и сверхдорогой мебелью .

, кинотеатром, , которая уже стала мемом, и . Дворец, по оценкам журналистов, может стоить около 100 миллиардов рублей .

. Подробнее читайте здесь.

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