Президент Росії Володимир Путін майже однаково реагує на всі скандали навколо нього. До прикладу, на отруєння опозиціонера Олексія Навального казав що на кшталт "хотіли б отруїти, отруїли б", а ситуацію з палацом – "хотіли б побудувати, побудували б".

Джерело: "Обозреватель"

Загалом реакція Путіна – в стилі "сам дурень". Про це заявив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

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Реакція Путіна на скандали: деталі заяви Пономарьова

Російський опозиційний політик зауважив, що, власне, Путіну немає чого іншого сказати.

"Зрозуміло, що основна мобілізація в регіонах відбувалася не навколо прізвища Навальний, а навколо цієї розкоші, яку було показано людям", – підкреслив він.

Пономарьов додав, що російському президенту – не однаково, якою буде реакція суспільства на скандали. Тому і був коментар його речника Пєскова щодо палацу.

"Тому що така кількість людей, яка вийшла на вулицю, і змусила цю людину це коментувати. Якби не було такої кількості людей, то коментаря не було б зовсім", – зазначив політик.

Щоправда, додає він, в усьому іншому Пєсков як юрист формально має рацію. Тому що ніяких чітких доказів того, що Путін цим володіє, немає.

Є докази непрямі, пов'язані з тим, що там охорона Федеральної служби охорони, безполітна зона, якісь близькі люди... Усіх їх об'єднує лише одна фігура – Володимира Путіна. Але ніде немає його особистого підпису, ніде немає його прізвища. Ба більше, немає жодного свідчення, що він у цьому палаці хоч раз бував,

– каже він.

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Для чого Путіну цей палац

За словами Пономарьова, цей будиночок біля моря з самого початку будували на випадок його відставки.

Відомо з перших вуст, з вуст людини, яка брала участь у будівництві цього палацу спочатку, – це був не Навальний, це був Сергій Колесников, – що палац починали будувати в 2005 – 2006 роках, і він був призначеним під відставку Путіна, як прогнозували в 2008 року,

– розповів він.

Але зрештою, продовжує політик, відставка не відбулася. І більше Путіну це ні для чого і не треба. Адже у нього є своя резиденція в Бочаровому струмку, від якої недалеко до Сочі. І цей маєточок – теж дуже та дуже розкішний.

"Тому цей будинок має сенс, якщо він у 2024 році вирішить усе-таки відійти від правління Росією. Що малоймовірно", – констатував Пономарьов.

До речі Мільярдер і друг Путіна Ротенберг заявив, що палац під Геленджиком належить йому

Головне про путінський палац

Фонд Навального опублікував розслідування, показав величезний палац під Геленджиком, який, ймовірно, належить Путіну. Розслідування вийшло 19 січня.

Офіційна площа маєтку – 68 гектарів, але є ще прилеглі 7 тисяч гектарів, які належать ФСБ.

Окрім палацу, на цій території розмістилися власні церква , амфітеатр , вертолітний майданчик , льодовий палац і інші традиційні примхи пострадянських політиків.

, , , і інші традиційні примхи пострадянських політиків. А сам маєточок може похвалитися казино , кінотеатром, аквадискотекою , що вже стала мемом, басейном , кількома спальнями та наддорогими меблями .

, кінотеатром, , що вже стала мемом, , та . Палац, за оцінками журналістів, може коштувати близько 100 мільярдів рублів.

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