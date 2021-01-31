Путін на всі скандали реагує в стилі "сам дурень" – йому нема що сказати, – Пономарьов
Президент Росії Володимир Путін майже однаково реагує на всі скандали навколо нього. До прикладу, на отруєння опозиціонера Олексія Навального казав що на кшталт "хотіли б отруїти, отруїли б", а ситуацію з палацом – "хотіли б побудувати, побудували б".
Джерело: "Обозреватель"
Загалом реакція Путіна – в стилі "сам дурень". Про це заявив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
До теми Та кому він потрібен, – Путін про Навального та його отруєння
Реакція Путіна на скандали: деталі заяви Пономарьова
Російський опозиційний політик зауважив, що, власне, Путіну немає чого іншого сказати.
"Зрозуміло, що основна мобілізація в регіонах відбувалася не навколо прізвища Навальний, а навколо цієї розкоші, яку було показано людям", – підкреслив він.
Пономарьов додав, що російському президенту – не однаково, якою буде реакція суспільства на скандали. Тому і був коментар його речника Пєскова щодо палацу.
"Тому що така кількість людей, яка вийшла на вулицю, і змусила цю людину це коментувати. Якби не було такої кількості людей, то коментаря не було б зовсім", – зазначив політик.
Щоправда, додає він, в усьому іншому Пєсков як юрист формально має рацію. Тому що ніяких чітких доказів того, що Путін цим володіє, немає.
Є докази непрямі, пов'язані з тим, що там охорона Федеральної служби охорони, безполітна зона, якісь близькі люди... Усіх їх об'єднує лише одна фігура – Володимира Путіна. Але ніде немає його особистого підпису, ніде немає його прізвища. Ба більше, немає жодного свідчення, що він у цьому палаці хоч раз бував,
– каже він.
Зверніть увагу У Фонді Навального відповіли на відмазки Путіна щодо палацу: повторив їхню думку
Для чого Путіну цей палац
За словами Пономарьова, цей будиночок біля моря з самого початку будували на випадок його відставки.
Відомо з перших вуст, з вуст людини, яка брала участь у будівництві цього палацу спочатку, – це був не Навальний, це був Сергій Колесников, – що палац починали будувати в 2005 – 2006 роках, і він був призначеним під відставку Путіна, як прогнозували в 2008 року,
– розповів він.
Але зрештою, продовжує політик, відставка не відбулася. І більше Путіну це ні для чого і не треба. Адже у нього є своя резиденція в Бочаровому струмку, від якої недалеко до Сочі. І цей маєточок – теж дуже та дуже розкішний.
"Тому цей будинок має сенс, якщо він у 2024 році вирішить усе-таки відійти від правління Росією. Що малоймовірно", – констатував Пономарьов.
До речі Мільярдер і друг Путіна Ротенберг заявив, що палац під Геленджиком належить йому
Головне про путінський палац
- Фонд Навального опублікував розслідування, показав величезний палац під Геленджиком, який, ймовірно, належить Путіну. Розслідування вийшло 19 січня.
- Офіційна площа маєтку – 68 гектарів, але є ще прилеглі 7 тисяч гектарів, які належать ФСБ.
- Окрім палацу, на цій території розмістилися власні церква, амфітеатр, вертолітний майданчик, льодовий палац і інші традиційні примхи пострадянських політиків.
- А сам маєточок може похвалитися казино, кінотеатром, аквадискотекою, що вже стала мемом, басейном, кількома спальнями та наддорогими меблями.
- Палац, за оцінками журналістів, може коштувати близько 100 мільярдів рублів.
- Докладніше читайте тут.
Як Путін бреше про своє нескромне життя: дивіться відео 24 каналу
Поділитися новиною