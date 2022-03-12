Сам народ по всему миру готов был дать Украине альтернативу по закрытию неба

Украина уже не первую неделю требует закрытия неба, чтобы российские захватчики прекратили обстреливать наши мирные города. Сейчас ни НАТО, ни другие союзники Украины не готовы пойти на этот шаг.

Как сказал Владимир Зеленский во время встречи с иностранными СМИ, Украина искала любые альтернативы закрытия воздушного пространства над нашей страной.

Важно То, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра, – Зеленский

По словам Зеленского, Украина сделала колоссальные усилия, чтобы решить эту проблему.

Мы делали много всего, чтобы ответить на вопрос альтернативы закрытия неба. Нам говорили, что для некоторых самолетов нет пилотов. Мы нашли пилотов, которые готовы быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что люди из разных стран мира готовы предоставить Украине альтернативу закрытию неба.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео

Что стоит знать о закрытии неба

После российского вторжения на нашу территорию Украина неоднократно просила НАТО закрыть небо. Это фактически означает, что страны-члены НАТО должны будут сбивать российские военные самолеты и ракеты, которыми страна-агрессор обстреливает наши города. Однако в НАТО не спешат закрывать небо над Украиной, ведь это означает вовлечение Альянса в конфликт.