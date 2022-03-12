Як сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними ЗМІ, Україна шукала будь-які альтернативи закриття повітряного простору над нашою країною.

Важливо Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра, – Зеленський

За словами Зеленського, Україна зробила колосальні зусилля, щоб розв'язати цю проблему.

Ми робили багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба. Нам казали, що для деяких літаків немає пілотів. Ми знайшли пілотів, які готові бути громадянами нашої держави, щоб допомогти Україні,

– наголосив український лідер.

Він додав, що люди з різних країн світу готові надати Україні альтернативу закриттю неба.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня: дивіться відео

Що варто знати про закриття неба

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста. Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у конфлікт.