Ким потролил пропагандистов
Кремлевские пропагандисты вынудили председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима записать видео. А все потому, что в России уже "похоронили" Кима.
Мы видим их насквозь, – Ким заверил, что внезапный штурм Николаева невозможен
Российские телеграмм-каналы начали публиковать лживую информацию о том, что Виталий Ким якобы умер. Несмотря на то, что Николаев чуть ли не под постоянным обстрелом россиян, Ким вышел в эфир и отшутился.
Записал видео, потому что там в рашистских телеграмм каналах начали писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей,
– сказал Ким.
Глава Николаевской ОВА заявил, что его начали спрашивать друзья, почему их не пригласили на похороны.
"Извините, сам опаздываю", – подсмеялся Ким.
Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область
- Вооруженные силы России обстреливают Николаев и область из разных типов вооружения. В частности, в ночь на 30 мая войска агрессора ударили крылетой ракетой из "Точки-У" по Новому Бугу. В результате разрушительного удара россиян по Новому Бугу центральная часть города разрушена почти до основания .
- Также кафиры 29 мая обстреляли Николаев, в результате чего два человека пострадали и еще один человек погиб. Сообщалось, что при обстреле мужчина просто шел за водой , но вблизи него упал вражеский боеприпас.
- Кроме гражданской инфраструктуры захватчики обстреливают позиции украинских военных. В оперативном командовании "Юг" информировали , что дважды пара вражеских вертолетов Ми-24 нанесла удары по нашим позициям.
- Также в течение 30 мая россияне трижды били дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган". Ночью под огнем войск России оказался Очаков и другие населенные пункты Николаевской области.
- Вместе с тем, в Николаевской ОВА убеждают, что сейчас внезапный штурм и прорыв российских кафиров в Николаев невозможен. Виталий Ким отметил, что даже если захватчики будут двигаться в направлении областного центра, на то, чтобы продвинуться в Николаев, потребуются месяцы.