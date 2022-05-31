Ким потролил пропагандистов

Кремлевские пропагандисты вынудили председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима записать видео. А все потому, что в России уже "похоронили" Кима.

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Российские телеграмм-каналы начали публиковать лживую информацию о том, что Виталий Ким якобы умер. Несмотря на то, что Николаев чуть ли не под постоянным обстрелом россиян, Ким вышел в эфир и отшутился.

Записал видео, потому что там в рашистских телеграмм каналах начали писать, что я умер. Радует не это, радует реакция друзей,

– сказал Ким.

Глава Николаевской ОВА заявил, что его начали спрашивать друзья, почему их не пригласили на похороны.

"Извините, сам опаздываю", – подсмеялся Ким.

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