В канун Нового года политик впервые показал 1,5-летнюю Элис Марию Саакашвили. Вместе с матерью она участвовала в записи праздничного концерта для телеканала "Мтавари".

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Элис Мария – самый младший ребенок политика

Политик опубликовал фото с Нижарадзе и дочерью в фейсбуке. "Это первый год, когда с телеэкранов нас вместе с мамой поздравит самая молодая участница новогоднего концерта телеканала "Мтавари" – Элис Мария Саакашвили", – отметил он.

Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок,

– заметил третий грузинский президент.

Кроме этого, Саакашвили подчеркнул, что счастлив иметь такую ​​возможность видеть Элис Марию на праздничном концерте. Теперь этот Новый год запомнится ему не тюремными стенами, а именно телевизионным дебютом дочери.

Нижарадзе с маленькой дочкой / Фото с фейсбук-страницы Саакашвили

Коротко о личной жизни политика

Отметим, что у Саакашвили есть 2 сына от бывшей жены Сандры Руфолс. Эдуард родился в 1995 году, а Николоз – в 2005. В начале октября, когда политика задержали в Грузии, он поделился видео с украинской нардепом от "Слуги народа" – Елизаветой Ясько. Они признались, что уже "давно живут вместе как семья". Руфолс же заявила, что это стало для нее неожиданностью. Впрочем, все равно поддержала Саакашвили и призвала освободить его из тюрьмы. Впоследствии политик попросил уважать их с Ясько конфиденциальность, а также поблагодарил Сандру за "невероятную совместную жизнь".

Что известно о Софо Нижарадзе

Источник: "Википедия"

36-летняя грузинская певица и актриса родилась в Тбилиси. Лауреат ряда песенных конкурсов. В 2010 году представляла Грузию на Евровидении в Осло. Ей удалось пройти в финал и занять 9-е место.

в Осло. Ей удалось пройти в финал и занять 9-е место. В сентябре 2010 года СМИ писали, что Нижарадзе назначили в грузинский МИД и планируют предложить ей должность министра культуры – якобы при содействии Саакшашвили. Как ведомство, так и сама певица опровергли такие слухи.

Исполнительница родила дочь в июне 2020 года. Вместе с ребёнком она жила в США. Впрочем, вернулась в Грузию в октябре 2021 года, вскоре после задержания Саакашвили.

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Отрывок из поста Саашкавили в фейсбуке:

მოგესალმებით რუსთავის ციხიდან, ფიზიკურად დასუსტებული, მაგრამ მორალურად მხნე! სამშობლოს თავისუფლებისა და ჩვენი ხალხის ღირსეული მომავლისთვის ბრძოლა გრძელდება! თუმცა, დღეს მინდა მიმავალი წლის მთელი სიმძიმე გვერდით გადავდო. 31 დეკემბერი განსხვავებული დღეა. დღე, რომელიც ყველას გვაერთიანებს და ერთნაირად გვიყვარს დიდსა თუ პატარას. ის მხოლოდ საუკეთესო მოგონებებსა და კეთილ სურვილებს აცოცხლებს. ამიტომაც, მინდა მოგილოცოთ განურჩევლად ყველას, რადგან ეს დღე ყველასია – იწყება ახალი წელი და ჩნდება ახალი შანსი შეცვალო, გააუმჯობესო, გააკეთილშობილო! მიდის ძველი წელი და გეძლევა შანსი, რომ განვლილ წელში დატოვო ყველაფერი ის, რაც აქამდე არ ან ცუდად გამოგდიოდა! წარსულში დატოვო მტრობა, შუღლი, დაპირისპირება – ის, რაც განგრევს შიგნიდან და ანგრევს გარეთ შენს ქვეყანას.