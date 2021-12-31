Напередодні Нового року політик вперше показав 1,5-річну Еліс Марію Саакашвілі. Разом з матір'ю вона брала участь у записі святкового концерту для телеканалу "Мтаварі".

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Еліс Марія – наймолодша дитина політика

Політик опублікував фото з Ніжарадзе та донькою у фейсбуці. "Це перший рік, коли з телеекранів нас разом з мамою привітає наймолодша учасниця новорічного концерту телеканалу "Мтаварі" – Еліс Марія Саакашвілі", – зазначив він.

Моя найулюбленіша дівчинка і наймолодша дитина,

– зауважив третій грузинський президент.

Крім цього, Саакашвілі наголосив, що щасливий мати таку можливість – бачити Еліс Марію на святковому концерті. Адже тепер цей Новий рік запам'ятається йому не тюремними стінами, а саме телевізійним дебютом доньки.



Ніжарадзе з маленькою донечкою / Фото з фейсбук-сторінки Саакашвілі

Коротко про особисте життя політика

Зазначимо, що у Саакашвілі є 2 сини від колишньої дружини Сандри Руфолс. Едуард народився у 1995 році, а Ніколоз – у 2005. На початку жовтня, коли політика затримали у Грузії, він поділився відео з українською нардепкою від "Слуги народу" – Єлизаветою Ясько. Вони зізналися, що вже "давно живуть разом як родина". Натомість Руфолс заявила, що це стало для неї несподіванкою. Втім, все одно підтримала Саакашвілі та закликала звільнити його із в'язниці. Згодом політик попросив поважати їхню з Ясько приватність, а також подякував Сандрі за "неймовірне спільне життя".

Що відомо про Софо Ніжарадзе

Джерело: "Вікіпедія"

36-річна грузинська співачка та актриса, народилася у Тбілісі. Лауреатка низки пісенних конкурсів. У 2010 році представляла Грузію на Євробаченні в Осло. Їй вдалося пройти у фінал й посісти 9 місце.

в Осло. Їй вдалося пройти у фінал й посісти 9 місце. У вересні 2010 року ЗМІ писали, що Ніжарадзе призначили у грузинське МЗС та планують запропонувати їй посаду міністерки культури – нібито за сприяння Саакшашвілі Як відомство, так і сама співачка спростували такі чутки.

Як відомство, так і сама співачка спростували такі чутки. Виконавиця народила доньку в червні 2020 року. Разом із дитиною вона жила у США. Втім, повернулася до Грузії у жовтні 2021 року, незабаром після того, як там затримали Саакашвілі.

Як Саакашвілі зізнався про стосунки з Ясько: дивіться відео



Уривок з допису Саашкавілі у фейсбуці:

მოგესალმებით რუსთავის ციხიდან, ფიზიკურად დასუსტებული, მაგრამ მორალურად მხნე! სამშობლოს თავისუფლებისა და ჩვენი ხალხის ღირსეული მომავლისთვის ბრძოლა გრძელდება! თუმცა, დღეს მინდა მიმავალი წლის მთელი სიმძიმე გვერდით გადავდო. 31 დეკემბერი განსხვავებული დღეა. დღე, რომელიც ყველას გვაერთიანებს და ერთნაირად გვიყვარს დიდსა თუ პატარას. ის მხოლოდ საუკეთესო მოგონებებსა და კეთილ სურვილებს აცოცხლებს. ამიტომაც, მინდა მოგილოცოთ განურჩევლად ყველას, რადგან ეს დღე ყველასია - იწყება ახალი წელი და ჩნდება ახალი შანსი შეცვალო, გააუმჯობესო, გააკეთილშობილო! მიდის ძველი წელი და გეძლევა შანსი, რომ განვლილ წელში დატოვო ყველაფერი ის, რაც აქამდე არ ან ცუდად გამოგდიოდა! წარსულში დატოვო მტრობა, შუღლი, დაპირისპირება - ის, რაც განგრევს შიგნიდან და ანგრევს გარეთ შენს ქვეყანას.