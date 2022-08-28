Об этом 24 каналу рассказал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (в 2010 – 2017 годах) Александр Левченко. Он также отметил, что благодаря усилиям международных дипломатов удалось достичь договоренностей: Белград признает личные карты, которые выдают сербам в Косово, но это не будет признанием территориальной независимости Косово.

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Поэтому эта демонстрация силы со стороны Сербии в последние дни – плохой сигнал, но европейцы и американцы понимают, что москва отчаянно желает разжечь с новой силой конфликт на Балканах, это нужно для отвлечения внимания от войны в Украине,

– объясняет дипломат.

По его мнению, в США осознают, что такого развития событий не может быть, поэтому и работают на опережение.

"Самая острая и опасная фаза в отношениях вчера вечером прошла. Остались еще вопросы относительно номерных знаков для авто, но главная конфликтная ситуация уже пройдена", – отмечает Александр Левченко.

Подробнее о новой вспышке конфликта на Балканах: смотрите видео

Длительное противостояние между Косово и Сербией