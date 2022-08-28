Про це 24 каналу розповів посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (у 2010 – 2017 роках) Олександр Левченко. Він також зазначив, що завдяки зусиллям міжнародних дипломатів вдалось досягти домовленостей: Белград визнає ті особисті карти, які видають сербам у Косово, але це не буде визнанням територіальної незалежності Косово.
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Тому, ця демонстрація сили з боку Сербії останніми днями – поганий сигнал, але європейці та американці розуміють, що москва відчайдушно бажає розпалити з новою силою конфлікт на Балканах, це потрібно для відвернення уваги від війни в Україні,
– пояснює дипломат.
На його думку, у США свідомі того, що такого розвитку подій не може бути, тому й працюють на випередження.
"Найгостріша та найнебезпечніша фаза у стосунках вчора ввечері минула. Залишились ще питання стосовно номерних знаків для авто, але головна конфліктна ситуація вже пройдена", – зазначає Олександр Левченко.
Детальніше про новий спалах конфлікту на Балканах: дивіться відео
Тривале протистояння між Косово та Сербією
- Напруга між Сербією та Косово виникла наприкінці липня. Косово заявило, що заборонить в'їжджати на свою територію із сербськими документами, не визнаватиме автомобільні номери.
- Відтак виник конфлікт. Вже 31 липня на кордоні почали лунати постріли, а в провінціях Косово, які межують з Сербією, пролунали сирени. Президент Сербії Александр Вучич попереджав, що його країна не планує капітулювати.
- Згодом Косово погодилось відтермінувати впровадження документів на 1 вересня.
- Почався діалог, аби знайти мирне рішення.