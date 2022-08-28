Про це 24 каналу розповів посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині (у 2010 – 2017 роках) Олександр Левченко. Він також зазначив, що завдяки зусиллям міжнародних дипломатів вдалось досягти домовленостей: Белград визнає ті особисті карти, які видають сербам у Косово, але це не буде визнанням територіальної незалежності Косово.

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Тому, ця демонстрація сили з боку Сербії останніми днями – поганий сигнал, але європейці та американці розуміють, що москва відчайдушно бажає розпалити з новою силою конфлікт на Балканах, це потрібно для відвернення уваги від війни в Україні,

– пояснює дипломат.

На його думку, у США свідомі того, що такого розвитку подій не може бути, тому й працюють на випередження.

"Найгостріша та найнебезпечніша фаза у стосунках вчора ввечері минула. Залишились ще питання стосовно номерних знаків для авто, але головна конфліктна ситуація вже пройдена", – зазначає Олександр Левченко.

Детальніше про новий спалах конфлікту на Балканах: дивіться відео

Тривале протистояння між Косово та Сербією