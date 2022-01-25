"Самая смелая нация в мире": украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб

25 января 2022 , 23:52
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Источник:

24 канал

Несмотря на разногласия, споры и ссоры, украинцы имеют замечательную черту – умение объединяться в трудное время. Подтверждением этого является новый флешмоб, который украинцы запустили в фейсбуке.

Многие установили на свои аватарки желто-голубые флажки как напоминание о том, что Украина – единая.

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Лента в фейсбуке "запестрила флажками" поздно вечером, 25 января. Как написал Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий, эти аватарки с флагом возвращают ощущения, которые не акцентировались со времен Майдана.

В них и единство различий, которое, хоть не выставлялось на витрину, незримо присутствовало все эти годы. И уже более зрелая сдержанность формы. И понимание невероятной силы, которая стоит за каждой декларацией любви,
 – подчеркнул Глибовицкий.

Пользователи соцсетей быстро подхватили идею и стали участниками флешмоба. По их мнению, это действительно объединяет Украину и ее граждан. :

  • "У меня вся лента — аватарки с флагом. Это радостно. Советуют не паниковать. А я советую – объединяться. Как тогда".
  • "Я принадлежу к самой смелой нации мира, которая не боится сказать России "убирайся". Украина, будь крепкой!".
  • "Да, это так классно маркирует своих".
  • "Воспринимаю это как мобилизацию, перепись, говорил".

Интересно, что такие теплые комментарии оставляют люди, которые также установили на аватарку желто-голубые флажки. Это напоминает о том, что каждый из нас разный, но есть то, что объединяет. И это, конечно же, Украина.

Украинцы присоединились к патриотическому флешмобу / Скриншот 24 канала

Участие во флешмобе приняли украинские военные, активисты, политики и просто неравнодушные украинцы.

Украинцы украшали свои аватарки флагом Украины / Скриншот 24 канала

 

Журналисты 24 канала не смогли остаться в стороне от такого необычайного флешмоба. Поэтому, многие из нас уже добавили к своим аватаркам желто-голубые флаги.

Журналы 24 канала присоединились к патриотическому флешмобу / Скриншоты 24 канала

Автор: Альона Захарова