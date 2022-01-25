"Самая смелая нация в мире": украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб

Несмотря на разногласия, споры и ссоры, украинцы имеют замечательную черту – умение объединяться в трудное время. Подтверждением этого является новый флешмоб, который украинцы запустили в фейсбуке.

Многие установили на свои аватарки желто-голубые флажки как напоминание о том, что Украина – единая.

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Лента в фейсбуке "запестрила флажками" поздно вечером, 25 января. Как написал Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий, эти аватарки с флагом возвращают ощущения, которые не акцентировались со времен Майдана.

В них и единство различий, которое, хоть не выставлялось на витрину, незримо присутствовало все эти годы. И уже более зрелая сдержанность формы. И понимание невероятной силы, которая стоит за каждой декларацией любви,

– подчеркнул Глибовицкий.

Пользователи соцсетей быстро подхватили идею и стали участниками флешмоба. По их мнению, это действительно объединяет Украину и ее граждан. :

"У меня вся лента — аватарки с флагом. Это радостно. Советуют не паниковать. А я советую – объединяться. Как тогда".

"Я принадлежу к самой смелой нации мира, которая не боится сказать России "убирайся". Украина, будь крепкой!".

"Да, это так классно маркирует своих ".

". "Воспринимаю это как мобилизацию, перепись, говорил".

Интересно, что такие теплые комментарии оставляют люди, которые также установили на аватарку желто-голубые флажки. Это напоминает о том, что каждый из нас разный, но есть то, что объединяет. И это, конечно же, Украина.

Украинцы присоединились к патриотическому флешмобу / Скриншот 24 канала

Участие во флешмобе приняли украинские военные, активисты, политики и просто неравнодушные украинцы.

Украинцы украшали свои аватарки флагом Украины / Скриншот 24 канала

Журналисты 24 канала не смогли остаться в стороне от такого необычайного флешмоба. Поэтому, многие из нас уже добавили к своим аватаркам желто-голубые флаги.

Журналы 24 канала присоединились к патриотическому флешмобу / Скриншоты 24 канала