Самая трагическая ситуация на "Азовстали", – Арестович заявил, что Россия использует все силы
Оккупанты продолжают беспощадно атаковать Мариуполь. Путин цинично солгал, что россияне не будут штурмовать "Азовсталь".
Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Несмотря на слова Путина, штурм продолжается, в то же время на "Азовстали" не только украинские защитники, но и многие гражданские.
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"Самая трагическая обстановка сейчас вокруг "Азовстали". Утром они (оккупанты – 24 канал) начали использовать все силы и средства, которые у них есть – авиацию, стратегическую авиацию, полевую артиллерию, танки", – сказал Арестович.
Захватчики, по словам советника главы Офиса Президента, накапливали войска для штурма. Было несколько попыток русских войск продвинуться, они не удачные.
Что происходит в Мариуполе
- Уже два месяца почти полностью уничтоженный россиянами Мариуполь находится в блокаде. В городе гуманитарная катастрофа Россия срывает эвакуацию людей.
- Украинские военные находятся на почти уничтоженном металлургическом комбинате "Азовстали" вместе с гражданскими.
- 21 апреля Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", однако его в дальнейшем продолжают бомбить.
Алексей Арестович о ситуации в Мариуполе: смотрите видео