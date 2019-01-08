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      Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест

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      Метрополитен и его подземная жизнь
      Метрополитен и его подземная жизнь / 24 Канал

      Ко Дню метрополитена, который отмечают 8 января, редакция 24 канала собрала для вас самые интересные факты о метро в мире и Украине. Некоторые из них откровенно впечатляют! Пройди тест и узнай, что ты знаешь о метрополитене.

       
      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Публикации Метро Тесты
      Источник: 24 Канал
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