Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
Ко Дню метрополитена, который отмечают 8 января, редакция 24 канала собрала для вас самые интересные факты о метро в мире и Украине. Некоторые из них откровенно впечатляют! Пройди тест и узнай, что ты знаешь о метрополитене.
Источник: 24 Канал
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