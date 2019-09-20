Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они

Три года "черные регистраторы" держали в страхе всю Одессу и переписали имущество на сотни миллионов долларов. Месяц назад СБУ отчиталась о "прекращении деятельности банды", но в реальности ее участников даже не арестовали. Кто эти люди и почему следы от одесских бандитов привели журналистов только к Минюсту – читайте дальше.

О черных регистраторах и нотариусах мы знаем, кажется, все. Технически они работают очень просто. Зашли в реестр, сменили фамилию владельца, и все, ваша квартира – уже не ваша.

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Это может произойти с кем угодно, но недавно в Одессе десятки различных нитей, о которых мы знали и раньше, сошлись в одну единую линию. Которая привела к Министерству юстиции в Киеве.

Но недавно же СБУ "ликвидировала" в Одесской области целую банду "черных регистраторов". И теперь мы знаем, кто эти регистраторы, кем они работали, какое отношение имели к государственным органам.

Но касательно СБУ необходимо кое-что уточнить: служба только "заявила о прекращении деятельности" этой банды. Но, как утверждают мои источники, на самом деле эта группировка работает и дальше,

– заметил журналист-расследователь программы "ЦРУ" Вячеслав Касим.

Кассирша из супермаркета, обычная одесская пенсионерка и основатель целой сети автозаправочных станций. Эти очень разные люди имеют нечто общее – все они стали жертвой одной и той же банды "черных регистраторов". Их называли "группой Кургана". Их лидером считают Сергея Кургана. Он бывший заместитель начальника одесского Госархстройконтроля.



Сергей Курган

Иногда эту группу упоминали также как "группу Махоротова", то есть по фамилии регистратора, который оформлял грязные сделки.

СБУ отчиталась о "прекращении деятельности" банды еще в середине августа. Но это никоим образом не помогло жертвам "черных регистраторов". Сотни незаконных изменений в реестрах, внесенных членами группировки, так и не отменены. Бывший советник начальника одесской полиции Владислав Сердюк отметил, что это обычная практика в таких делах.

Это проблема национального масштаба, потому что во многих городах Украины, прежде всего таких городах, как Киев и Одесса, с помощью этих "черных нотариусов", "черных регистраторов" мошенники завладели недвижимостью или правами на недвижимость на десятки, сотни миллионов долларов,

– подчеркнул общественный деятель Владислав Сердюк.

По мнению Сердюка, Одесса больше всего из всех регионов Украины пострадала от регистраторского нашествия. Оно началось в Украине с 2016 года. Именно тогда систему регистрации недвижимости упростили настолько, что для смены собственника стало достаточно сделать пару кликов мышкой.



С 2016 года изменить владельца стало чрезвычайно легко

Сердюк также заявил, что сейчас в Одессе работает примерно три-четыре группы. А последняя группа, которую разоблачила СБУ, была самой мощной. Их можно разоблачить только с помощью проведения масштабных и длительных оперативно-розыскных мероприятий.

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