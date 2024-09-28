Российские СМИ публикуют кадры с моментом взрыва, который зафиксировали камеры наблюдения, передает 24 Канал. Известно, что взрыв прогремел в районе города Кинель, что в 40 километрах от Самары, около 13:30.

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В Самарской области взорвали мост

Местные власти сообщили, что на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном "хлопке". По предварительной информации, сработало неизвестное устройство.

Взрыв был такой силы, что в соседнем поселке на авто сработала сигнализация. Также очевидцы сообщают, что вскоре после взрыва видели рядом с мостом подозрительную "Ниву", которая как раз ехала со стороны моста,

– рассказывают сами россияне.

Российские СМИ сообщают, что взрыв повредил островки безопасности и бетонные конструкции моста. Также утверждается, что во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. По предварительным данным, якобы никто не пострадал.

Сейчас движение поездов по мосту временно приостановлено, а на месте работают правоохранители.

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