Російські ЗМІ публікують кадри з моментом вибуху, який зафіксували камери спостереження, передає 24 Канал. Наразі відомо, що вибух пролунав в районі міста Кінель, що за 40 кілометрів від Самари, близько 13:30.

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Місцева влада повідомила, що на пульт диспетчера служби 112 надійшло повідомлення про сильний "хлопок". За попередньою інформацією, спрацював невідомий пристрій.

Вибух був такої сили, що в сусідньому селищі на авто спрацювала сигналізація. Також очевидці повідомляють, що невдовзі після вибуху бачили поряд із мостом підозрілу "Ниву", яка якраз їхала з боку мосту,

– розповідають самі росіяни.

Російські ЗМІ повідомляють, що вибух пошкодив острівці безпеки та бетонні конструкції мосту. Також стверджується, що під час вибуху мостом їхав вантажний потяг. За попередніми даними, нібито ніхто не постраждав.

Наразі рух потягів мостом тимчасово призупинено, а на місці працюють правоохоронці.

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