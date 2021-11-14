По словам российского президента, Москва никак не причастна к происходящему на границе Беларуси и Польши. Об этом Владимир Путин заявил в интервью одному из федеральных пропагандистских телеканалов.

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С Лукашенко о мигрантах якобы не говорили

Глава Кремля назвал заявления западных стран "попытками переложить все с больной головы на здоровую" и традиционно во всем обвинил Европу. Однако в чем вина Европы на этот раз – Путин не уточнил.

Несмотря на то, что подразделение российского десанта отправили "на обучение" в Городельскую область на границе с Польшей и Литвой, Владимир Путин говорит о якобы непричастности к происходящему на границе.

Более того, по словам главы Кремля, о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши он якобы узнал только из СМИ, потому что с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко это ни разу не обсуждали.

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