Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По завершении трехсторонней встречи он отметил, что Пекин целенаправленно использовал протокольные моменты для демонстрации реального веса Москвы. Это стало явным сигналом об отсутствии равноправия среди тройки мировых лидеров.

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Протокольные ловушки и рост чиновника

Эксперт обратил внимание на то, что у трапа самолета Путина его встретил самый высокий член Политбюро Коммунистической партии Китая, рост которого составляет около 185 сантиметров.

Китайцы, безусловно, об этом знали. Я думаю, что его выбрали для встречи с Путиным не потому, что он занимает пятое место в иерархии, а потому, что его рост составляет 185 см. Они хотели, чтобы в китайской прессе появились кадры, на которых маленький Путин стоит рядом с очень высоким чиновником– отметил Иван Ус.

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Кроме того, серьезные изменения коснулись дипломатического этикета и во время совместной фотосессии. По правилам, супруга китайского лидера должна была бы расположиться справа, однако супруга Си Цзиньпина стояла слева – непосредственно между своим мужем и Дональдом Трампом. Такой жест разрушил создаваемую Кремлем иллюзию о формате так называемой "тройки" мировых лидеров.

Попытки понравиться США и позиция Европы

Аналитик напомнил об оценке президента Азербайджана Ильхама Алиева, который ранее отмечал, что в мире функционируют лишь две сверхдержавы – Соединенные Штаты Америки и Китай, и третью искать не стоит.

Отдельные переговоры между Трампом и российским диктатором длились примерно 40 минут и были нужны Москве исключительно ради картинки для внутренней пропаганды. Более того, глава Кремля, выйдя за рамки протокола, лично подошел поздороваться с членами американской делегации, в частности с Марко Рубио и Скоттом Бессентом, пытаясь продемонстрировать свою лояльность.

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В то же время европейские государства не согласятся ни на какие попытки раздела сфер влияния по формату так называемой "Ялты-2" без учета их собственного мнения, поскольку у главных международных игроков принципиально разные геополитические интересы.

Ранее эксперты отмечали, что китайская сторона продемонстрировала вассальное положение главы Кремля перед президентом США во время торжеств.

Что известно о визите и взаимоотношениях РФ и Китая

После начала полномасштабного вторжения в Украину и введения масштабных западных санкций Москва оказалась в критической экономической и технологической зависимости от Пекина.

Российская пропаганда регулярно пытается преподнести контакты Владимира Путина с лидерами Китая и США как возвращение к формату "большой тройки" сверхдержав, определяющих судьбу мирового устройства.

Несмотря на заявления Москвы и Пекина о "безграничном партнерстве", Китай последовательно демонстрирует доминирующее положение в двусторонних отношениях, стремясь избежать прямого попадания под вторичные санкции США и используя Россию в качестве младшего сырьевого партнера.