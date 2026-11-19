Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Після завершення тристоронньої зустрічі він зазначив, що Пекін цілеспрямовано використав протокольні моменти для демонстрації реальної ваги Москви. Це стало чітким сигналом відсутності рівноправності серед трійки світових лідерів.

Adv

популярні відео

Протокольні пастки та зріст чиновника

Експерт звернув увагу на те, що біля трапа літака Путіна зустрів найвищий член політбюро Компартії Китаю, зріст якого становить близько 185 сантиметрів.

Китайці, безумовно, про це знали. Я думаю, що його обрали зустрічати Путіна не тому, що він на п'ятому місці в ієрархії, а тому, що в нього зріст 185 см. Вони хотіли, щоб китайську пресу обійшли кадри, де стоїть маленький Путін поруч із дуже високим чиновником– зауважив Іван Ус.

Крім того, серйозних змін зазнав дипломатичний етикет і під час спільного фотографування. За правилами, дружина китайського керманича мала б розташуватися праворуч, проте дружина Сі Цзіньпіна стояла ліворуч – безпосередньо між своїм чоловіком та Дональдом Трампом. Такий жест зруйнував створювану Кремлем ілюзію про формат так званої трійки світових керманичів.

Реклама

Спроби сподобатися США та позиція Європи

Аналітик нагадав оцінку президента Азербайджану Ільхама Алієва, який раніше зазначав, що у світі функціонують лише дві наддержави – Сполучені Штати Америки та Китай, і третьої шукати не варто.

Окремі переговори між Трампом і російським диктатором тривали приблизно 40 хвилин і були потрібні Москві винятково заради картинки для внутрішньої пропаганди. Ба більше, очільник Кремля поза межами протоколу особисто підійшов привітатися з членами американської делегації, зокрема з Марко Рубіо та Скоттом Бессентом, намагаючись засвідчити свою лояльність.

Водночас європейські держави не погодяться на жодні спроби розділу сфер впливу за форматом так званої Ялти-2 без їхньої власної думки, оскільки головні міжнародні гравці мають принципово відмінні геополітичні інтереси.

Раніше експерти зазначали, що китайська сторона показала васальне становище очільника Кремля перед президентом США під час урочистостей.

Реклама

Що відомо про візит та взаємини РФ і Китаю

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження масштабних західних санкцій Москва опинилася в критичній економічній і технологічній залежності від Пекіна.

Російська пропаганда регулярно намагається подати контакти Володимира Путіна з лідерами Китаю та США як повернення до формату великої трійки наддержав, які вирішують долю світоустрою.

Попри заяви Москви та Пекіна про "безмежне партнерство", Китай послідовно демонструє домінування у двосторонніх відносинах, прагнучи уникнути прямого потрапляння під вторинні санкції США та використовуючи Росію як молодшого сировинного партнера.