Президент США Дональд Трамп оказался в неловкой ситуации во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Во время встречи мировых лидеров его заметили с закрытыми глазами и опущенной головой.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну откликов.

Что известно о видео с Трампом?

Инцидент произошел во время заседания лидеров АТЭС в четверг, 19 ноября. В этот момент президент Китая Си Цзиньпин выступал с речью о перспективах развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Камеры запечатлели Трампа, сидевшего с немного опущенной головой и закрытыми глазами. Рядом с ним находились микрофон и документы встречи. Кадры транслировались в прямом эфире, поэтому их быстро заметили журналисты и пользователи соцсетей.

На это также отреагировала пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В посте в социальной сети X представители Ньюсома написали: "Мир смеется над ним".

В то же время точно неизвестно, действительно ли американский президент уснул. Короткая видеозапись не позволяет однозначно это подтвердить. На других записях с саммита Трамп общался и комментировал различные вопросы.

Это не первый случай, когда Трампа замечают с закрытыми глазами во время официальных мероприятий. В частности, в ноябре 2025 года в сети распространили фото президента США, на котором он якобы дремал во время брифинга в Белом доме. Тогда администрация Трампа опровергла, что он засыпал.