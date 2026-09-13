Им было бы легче, если бы России не было: чем завершился саммит БРИКС

Саммит БРИКС, проходивший в Индии, куда прибыл Путин, подошел к концу, но его итоги оказались вовсе не такими благоприятными для Кремля, как это пытается преподнести российская пропаганда. Действия российского диктатора вызывают все большее раздражение даже среди потенциальных союзников.

Страны Глобального Юга все больше устают от деструктивных действий Путина. Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что лидерам многих государств было бы легче жить без России.

Что означает поездка Путина на саммит БРИКС

Поездка на саммит БРИКС стала для диктатора лишь попыткой продемонстрировать якобы отсутствие международной изоляции и выйти на внешнеполитическую арену. Большинство участников объединения давно ориентируются на гораздо более сильных экономических игроков – США и Евросоюз.

Позиция России и Ирана сильно выбивается из общего ряда и вообще контрастирует с тем, что происходит в БРИКС. Для Путина это просто некая прогулка, возможность проветриться, показать, что он выезжает за границу и не находится в такой изоляции, как раньше. Но все прекрасно знают, что Россия уже давно не та,

– отметил Буряченко.

Страны Глобального Юга раздражены поведением России

Война против Украины разрушает черноморскую логистику, а эскалация на Ближнем Востоке и угрозы со стороны Северной Кореи создают полную нестабильность для всего мира. Это вызывает огромную негативную реакцию в адрес Путина со стороны ключевых региональных лидеров, в частности Индии.

Что делает Путин по всему миру, сейчас очень раздражает прежде всего страны Глобального Юга. Мне кажется, что они предпочли бы, чтобы России вообще никогда не существовало на планете Земля. Тогда им было бы гораздо легче жить и даже, при желании, противостоять США,

– считает Буряченко.

К слову, в итоговой декларации саммита отмечена необходимость терпимости и прекращения в первую очередь войны на Ближнем Востоке, которую сегодня Путин, поставляя Ирану оружие, поддерживает.

Подробнее о саммите БРИКС в Индии: смотрите видео