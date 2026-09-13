Країни Глобального Півдня все більше втомлюються від деструктивних кроків Путіна. Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у розмові з 24 Каналом зазначив, що лідерам багатьох держав було б легше жити без Росії.

Що означає поїздка Путіна на саміт БРІКС

Поїздка на саміт БРІКС стала для диктатора лише спробою продемонструвати нібито відсутність міжнародної ізоляції та вийти у зовнішньополітичний простір. Більшість учасників об'єднання давно орієнтуються на значно сильніших економічних гравців – США та Євросоюз.

Позиція Росії та Ірану дуже вибивається і контрастує взагалі з тим, що відбувається в БРІКС. Для Путіна це просто певна прогулянка, можливість провітритися, показати, що він виїзний і не в такій ізоляції, як раніше. Але всі чудово знають, що Росія вже давно не та,

– зауважив Буряченко.

Країни Глобального Півдня дратуються через поведінку Росії

Війна проти України нищить Чорноморську логістику, а ескалація на Близькому Сході та загрози з боку Північної Кореї створюють суцільну нестабільність для всього світу. Це викликає величезну концентрацію негативу до Путіна з боку ключових регіональних лідерів, зокрема Індії.

Те, що робить Путін в усьому світі, зараз дуже дратує насамперед країни Глобального Півдня. Мені видається, що вони краще б хотіли, щоб Росії взагалі ніколи не існувало на планеті Земля. Тоді їм було б набагато легше жити й навіть, якщо є бажання, протистояти США,

– вважає Буряченко.

До слова, у підсумковій декларації саміту зазначено про необхідність терпимості й припинення першочергово війни на Близькому Сході, яку сьогодні Путін, постачаючи Ірану зброю, підтримує.

Детальніше про саміт БРІКС в Індії: дивіться відео